Bayburt Valiliği, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi işbirliği ile 7 Ekim 2024 Pazartesi günü panel ve ardından Grup Yürüyüş sahne alacak.

İki oturum halinde gerçekleşecek olan “Filistin Mücadelesinde Türkiye’nin Kamu Diplomasisi” konulu panelin moderatörlüğünü Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serkan Gündoğdu ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Savaş Keskin yapacak. Panele konuşmacı olarak katılacak isimler ise Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Dr. Mehmet Rakipoğlu–Mardin Artuklu Üniversitesi, Doç. Dr. Sezai Öztop-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz-İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Aslında Gazetesi Haber Müdürü Furkan Erten olarak belirlendi.

Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans salonunda gerçekleşecek olan panelin 1. oturumu 16.00, 2. Oturumu ise 16.30’da başlayacak.

Aynı günün akşamında da Grup Yürüyüş konseri izleyiciyle buluşacak.