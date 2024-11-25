Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji tarafından paylaşılan bilgiler hatırlatılarak, vatandaşlardan zorunlu haller haricinde dışarı çıkılmaması istendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar, ekiplerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Ana arterler ve ara yolların trafiğe açılması için gerekli tüm tedbirler alınmış olup çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır.

İlimizde dün itibariyle başlayan yoğun kar yağışı bugün saat 15.00'a kadar sürecek olup, aralıklı kar yağışı 21.00'a kadar devam edecektir.

Vatandaşlarımızdan yol açma çalışmalarımız tamamlanana kadar zorunlu ihtiyaç halinde evlerinden çıkmamaları, özellikle araçlarını trafiğe çıkarmamalarını ve yalnızca acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmelerini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."