Polonya'nın Nowy Targ şehrinde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları boks branşında kadınlar 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, son Olimpiyat Şampiyonu olarak katıldığı şampiyonada başarısını sürdürdü ve kariyer rekorunu geliştirdi. Kariyerindeki 7. altın madalya için finalde Belçikalı boksör Oshin Derieuw'la karşılaşan Sürmeneli, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı üçüncü rauntta kesin bir zaferle tamamlayarak "en iyi" olmayı sürdürdü. Tüm büyük ulusal ve uluslararası turnuvaları zirvede tamamlayan Sürmeneli, dünyada dikkatleri üzerine çekti. "Türk Kadınının Gücü" başlıklarıyla dünyada gündem olan Sürmeneli, kadın boksunun parlayan altın yumruğu olarak da erişilmesi güç bir kariyer profili oluşturdu.





Yüksek lisans öğrencisi Busenaz Sürmeneli'yi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Busenaz artık Türkiye boks geleneği içinde sembol bir isim olduğunu kanıtladı. Spor salonumuza Busenaz Sürmeneli adını vererek bu sembolik bağa inanmış ve tüm genç sporcular arasında bir kariyer motivasyonu olmasını hedeflemiştik. Böylesine büyük bir başarı hikayesinin akademik sacayağına paydaş olmakla gururlanırken, Türk kadınının başarma azmini bir kez daha doğrulayan Busenaz'ın yürüyüşüne eşlik etmekten onur duyuyoruz. Zaman geçip gidecek, ancak Busenaz gibi sembol isimler her daim iz bıraktıkları yolu yürüyenler tarafından yaşatılacaklar. Çünkü insanlardan geriye kalan yalnızca isimleridir ve her birimiz isimlerimizle yaşarız. Busenaz Sürmeneli ismi de dünya manşetlerine, şampiyonalar tarihine, milli formaya, öğrenci listemize ve en önemlisi; isimleriyle sembol olmak isteyen sporcuların yetiştiği yere çok yakışıyor." dedi.