Erkekler kategorisinde Mustafa Kılıçkaya Türkiye şampiyonu olurken, genç kızlar kategorisinde Ömrüm Yağmur Demirbaş Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Sporcuların bu önemli başarısı, Bayburt Üniversitesi ailesinde büyük sevinç ve gururla karşılandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, başarılı sporcuları tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu: "Sporcularımızın Türkiye Şehit Eren Bülbül Dart Şampiyonası’nda elde ettiği başarı, üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin en güzel göstergesidir. Mustafa Kılıçkaya’yı Türkiye şampiyonluğu için, Ömrüm Yağmur Demirbaş’ı ise Türkiye üçüncülüğü için yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize ve sporcularımızı destekleyen tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bayburt Üniversitesi olarak akademik ve sportif alanlarda ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."