Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'nın imzaladığı protokol çerçevesinde Bayburt Üniversitesinin saha araştırmalarında aktif rol alacağı geniş çaplı restorasyon süreci başladı. Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Artar'ın araştırmacı olarak yer alacağı Ar-Ge projesi, protokole taraf olan proje ortaklarından akademisyen ve uzmanların katılımıyla sürdürülecek. Bir yılda tamamlanması planlanan proje süresince, Konya'daki Tarihi yapıların dayanımı, sismik performansı, hasar durumu ve statik özellikleri araştırılarak test sonuçları rapor olarak Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sunulacak. Deprem sürecinde bölgesel çalışmalara destek olarak toplumsal katkı üretmeyi hedefleyen Bayburt Üniversitesi, bu protokol ile birlikte topluma hizmet için geliştirilen yetkinlik ve araştırma kaynaklarının uygulama alanını genişletmiş olacak.





Protokole konu olan projenin hayırlara vesile olması temennilerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Türkmen, "Bugün imzaladığımız protokol, farklı coğrafyalarda ve kurumsal çatılarda değerler üretsek de bizi biz yapan tarihsel değerlerimizde hepimizi ortak kılan bir bilinçle hayata geçmiştir. Taraflara ve proje ekibine şükranlarımı sunarım. Çünkü tarihimiz, her neslin koruyuculuğu ile bugünlere taşınan bir mirastır ve bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin ödevidir. Konya gibi bellek kurucu bir şehrimizde Selçuklu mirasını yaşatmak için tasarlanan bir projeye paydaş olarak katılmamız bizler için hem onurdur hem de başarıdır. Yetkinlik alanlarında kalitemizi artırırken, yetkinliklerimizi böylesine özel ve anlamlı projelerde uygulama fırsatı bulduğumuz için kendimizi şanslı ve seçkin hissediyoruz. İnşallah alnımızın akıyla tamamlayacağımız bu projeyle tarihte bizim de bir izimiz olacak." dedi.