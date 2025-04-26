Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 10 üniversitenin toplam 95 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda Bayburt Üniversitesi hokey takımları, üstün bir mücadele sergileyerek her iki kategoride de Türkiye ikinciliğini elde etti. Böylelikle Şampiyonların Üniversitesi vizyonunun gerçekleştiği branşlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Turnuva boyunca azim ve takım ruhunu sahaya yansıtan sporcular, gösterdikleri performansla izleyicilerden ve teknik heyetlerden tam not alırken, turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalarını teslim aldılar.

Rektör ve aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bayburt Üniversitesi olarak akademik alanda olduğu gibi spor alanında da büyük bir atılım içerisindeyiz. İzmir’de düzenlenen bu önemli şampiyonada hem kadın hem erkek hokey takımlarımızın Türkiye ikinciliği elde etmesi, bu kararlılığın ve disiplinli çalışmanın somut bir göstergesidir. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve onları destekleyen ailelerini gönülden kutluyorum. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak da üniversiteler arası spor kültürünü yaygınlaştırmak ve rekabetçi ortamı geliştirmek adına bu tür organizasyonları daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz.”

Öte yandan Bayburt Üniversitesi, kazandığı bu çifte ikincilikle birlikte üniversitelerarası spor müsabakalarında istikrarlı başarısını sürdürmeye devam etti.