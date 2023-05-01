Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

CUMHURBAŞKANLIĞI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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KEMAL KILIÇDAROĞLU
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MUHARREM İNCE
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SİNAN OĞAN
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MERKEZ
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AYDINTEPE
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DEMİRÖZÜ
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