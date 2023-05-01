Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Anasayfa

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANLIĞI

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN

OY:.............................................%...............

KEMAL KILIÇDAROĞLU

OY:.............................................%...............

MUHARREM İNCE

OY:.............................................%...............

SİNAN OĞAN

OY:.............................................%...............

İLÇELERE GÖRE

MERKEZ

OY:.............................................%...............

AYDINTEPE

OY:.............................................%...............

DEMİRÖZÜ

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Bayburt'tan haberiniz olsun