Saat 19.00’da Yeni Ordu Stadı’nda başlayan maçı Muhammed Ömür, Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Soner Yüce üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Bayburt Özel İdarespor ilk golü bulan takım oldu. 23. Dakikada Mikail Albayrak temsilcimize galibiyeti getiren isim oldu. Golün hemen ardından 52 Orduspor beraberliği buldu. 52 Orduspor’a beraberliği getiren golü Berkay Arı 25. dakikada attı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

Bayburt Özel İdrarespor maçın ikinci devresine de iyi başladı. Her iki takımında diri bir oyun sergilediği maç karşılıklı ataklarla devam etti.

Temsilcimiz önde basıp rakibe topla oynama fırsatı vermediği dakikalarda önemli bir gol pozisyonundan yaralanamadı. 65. dakikada ara pası ile ceza sahasına sızan Mehmet Aygün sert vurdu. Kaleci bu vuruşu güçlükle çıkardı.

Pozisyonun ardından 52 Orduspor atağı gol oldu. 66. dakikada ceza sahasının ilerisinde yapılan ortaya ön direkte Yusuf Atasoy iyi yükselip vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında temsilcimiz daha baskılı bir oyun sergiledi. Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü’nün müdahaleleri ve oyuncu değişiklikleri ile oyundan hiç düşmeyen Bayburt Özel İdarespor gol yollarında etkili olamadı. 5 dakika uzatma gören maç 52 Orduspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Temsilcimiz üçüncü hafta maçında 22 Eylül Pazar günü Osmaniyespor’u konuk edecek.