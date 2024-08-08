TFF 3. Lig 3. Grup'ta Bayburt’u temsil eden Bayburt Özel İdarespor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, ihtiyaç duyulan bölgelere de transfer yapıyor.

Bayburt Özel İdare spor dış transferde, en son Gümüşhanespor'un kalesini koruyan kaleci Erdoğan Açar, Malatya Arguvanspor'dan orta saha oyuncusu Yağız Rüştü Aktaş ve İstanbul Taçspor'dan stoper Yasin Ayan ile sözleşme imzaladı.

Diğer taraftan iç transferde ise Köksal Ayaydın, Burak Karabacak, Murat Sarıgül ve Eşref Bayansal ile sözleşme yenilendi.

3. etap kamp çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanacak olan Bayburt Özel İdarespor ’da eksik mevkilere transfer çalışmaları devam edecek.