Saha içi başarılarının yanı sıra saha dışında gerçekleştirdiği projeler ve İl dışındaki hemşerilerimiz ile gönül bağı ve köprü oluşturan Bayburt Spor Kulübü’nün maç formasından eşofman altlarına, polo tişörtten antrenman ceketine kadar onlarca Bayburt Spor taraftar ürünü Kartopu Spor ve " kartopuspor_ bayburtspor" Instagram adresinde Bayburt Spor taraftarlarını bekliyor.

Spor dünyasının en popüler markaları arasında yer alan Hummel tarafından üst düzey teknoloji ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilen taraftar ürünleri, geniş beden aralığı ve göz alıcı tasarımları ile taraftarla buluşuyor.

Taraftarlar, Bayburt Spor taraftar ürünlerine Cumhuriyet Caddesindeki Kartopu Spor mağazasında temin edebilirler.

Kulüp Başkanı Hayrettin Koçyiğit “Bayburt Özel İdare Sporumuzun tüm lisanslı ürünlerinin satışı ile ilgili olarak Sponsorluk sözleşmesi imzalıyoruz.

Kulübümüze ait Formalarla sınırlı olmayan tüm ürünlerin satışını Kartopu Spor firmamız yapacak olup bizim Lisanslı ürünlerimizi Taraftarlarımızın alması kulübümüz açısından çok önemli, kulüp adına satın alınan lisanslı ürünlerin satışından kulübümüze katkısı oluyor eğer ki imitasyon veya farklı ürünlerin kulübümüze hiçbir faydası olmayacaktır.

Bu sponsorluk anlaşmasının her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum taraftarlarımızı da Lisanslı ürün kullanmaya davet ediyorum”