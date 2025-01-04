Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin ilk yarısını 17 puan toplayarak 9 sırada tamamlayan Bayburt Özel İdare Spor , ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabını Bayburt'ta tamamlamıştı. Teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Sarı -Siyahlılar, dün Antalya’da toplanarak ikinci etap kamp çalışmaları için sahaya indi.

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 Bayburt Özel İdare spor, 15 gün sürecek olan kampta eksiklerini kapatarak ikinci yarıya daha hazır bir şekilde girecek. Antalya kampında 4 hazırlık maçı oynayarak kendisini test edecek olan Sarı -Siyahlılar 19 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çorlu Spor 1947 maçına kadar olan sürede hazırlıklarını tamamlayacak.