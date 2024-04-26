Erzincan-Trabzon demir yolu projesinin Rize'ye kaydırılacağı yönündeki iddialar son günlerde tartışma konusu olmuştu.

( 2020 Yılında yapılan Proje çalışmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Erzincan güzergâhında yapılacak olan Hızlı Demiryolu Hattı için önemli açıklamalar yapmıştı.

2020 yılında etüt projesinin tamamlanacağını belirten Bakan Turhan, “ Trabzon ile Erzincan arasında çift hatlı, sinyalli ve elektrikli, saatte 200 kilometre hıza uygun, 248 kilometre uzunluğunda yeni bir demir yolu hattıdır bu projemiz. Bu hat hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet verecek” ifadelerini kullanmıştı.

Bayburt’un isminin geçmediği ve devre dışı kaldığı açıklamada 248 km. uzunluğundaki hat, saatte 200 km. hıza uygun olacak demişti.)

AK Parti Bayburt Milletvekili Ateş: "Hayırlı olsun"

Erzincan-Trabzon demir yoluna dair tartışmalar sürerken, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ateş, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yüksek hızlı tren yatırım planlaması ağına Rize-Erzurum-Bayburt'un dâhil edildiği proje ilimize hayırlı olsun.

Bu proje ile Bayburt'umuzun ulaşım ve lojistik altyapısı önemli ölçüde güçlenecek, doğal güzelliklerimiz bu yatırım ile turizm alanında gelişmemize önemli katkı sağlayacaktır inşallah.

Bu projede büyük emeği olan Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.