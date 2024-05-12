Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş’in katılımıyla, İl Özel İdaresi altyapı hizmetlerini iyileştirmek ve daha verimli hale getirmek için alınan 1 adet greyder ve 2 adet kanal kazıcı iş makinası tanıtıldı.

İl Özel İdaresi makine parkına katılan iş makinaları ile Bayburt’a hizmetler daha hızlı götürüleceğini belirten Vali Mustafa Eldivan, altyapı çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla alınan iş makinalarının hayırlı olmasını diledi. Vali Eldivan, İl Özel İdaresi çalışanları ile bir süre sohbet etti ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Araç tanıtım programına, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da katıldı.