Etkinlikler kapsamında Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkında gerçekleşen programda ilk olarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Bayburt Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin sergilediği folklor gösterileri ilgiyle izlendi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından sahne alan Aşık Süphani, Aşık Şahin Turgutoğlu, Aşık Selami Taşhan, Aşık Visali, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Kul Nuri, Aşık Durali Keleş, Aşık Fuat Çerkezoğlu, Aşık İsmail Yıldırım, Aşık Yaşar Demiroğlu ve Aşık Mevlüt Mertoğlu seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve deyişler ile yaptıkları atışmalarla meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Şölen Komitesi ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada yaptığı konuşmada, “Bu güzel aşıklar şöleninde sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabi onlar gönül coşkularından geldiği şekliyle bizlere hitap ettiler. Her biri farklı boyutlarıyla bizim gönül deryamızdan bir demet sundular. Âşıklarımıza ilimizde bulundukları ve davetimize icabet ettikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Naci Ahıskalıoğlu’nun sunduğu program Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk’un aşıklara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Programda ayrıca Bayburt Belediyesi ekipleri tarafından katılımcılara ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi Hicabi Dursun ve vatandaşlar katıldı.