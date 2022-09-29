Salyazı’da yapımı devam eden, kamuya ait bir havalimanı. Altyapı ve üstyapı tesisleriyle birlikte proje tutarı 987 milyon lira olan havalimanının altyapı inşaatı bitmek üzere.

Pist uzunluğunun 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan –Bayburt- Gümüşhane Havalimanı’nın yılda 2 milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor. Bittiğinde yaklaşık olarak Bayburt şehir merkezine 45 Gümüşhane şehir merkezine ise 67 kilometre uzaklıkta olacak havalimanının, gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Havaalanının en geç önümüzdeki martta açılışının yapılacağı belirtiliyor.

Havalimanında, alt ve üst yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla ilk uçuşların 2023 yılında yapılması hedefleniyor.

2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı; özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak.