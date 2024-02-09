Dünya’nın 5 büyük turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) 27. kez kapılarını açtı.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün destek sunduğu Bayburt standında Bayburt Balı, ehram ürünleri, Bayburt taşından üretilen eserler, yöresel yemekler sergileniyor.

Bayburt standını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sudi Arabistan Konsolosluk yöneticileri, rehberler ve acente firma yöneticileri ziyaret etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz’un da katıldığı EMITT fuarı bugün son bulacak.