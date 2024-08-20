Uzun yıllardır vatandaşların cirit oynanan sahanın hemen bitişiğindeki toprak zeminde maçları izlediği Bayburt'ta tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler sona eriyor. Milletvekili Orhan Ateş, cirit sahasının 500 seyirici kapasiteli tribününün yanı sıra 40 adet at barınağının yapımı için gereken sözleşmenin izmlanadığını duyurdu.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt'umuzun 2024 yılı spor yatırımları arasında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait mevcut cirit sahasina 500 seyirci kapasiteli çelik konstrüksiyon tribün, 40 adet at barınağı, 2 adet 2. tip soyunma odası, aydınlatma, sulama sistemi ile tel örgülerinin yapılması projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkalığınca reklam karşılığı şartıyla onaylanmış ve taraflarca imzalanmıştır. En kısa sürede ihale süreci tamamlanıp projeye başlanacak siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır."