Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise meralarda otlatılarak özenle bakımları yapılan hayvanlar, bayrama sayılı günler kala belediyemiz canlı hayvan pazarına getirilerek satışa sunuluyor.

Bünyesinde kapalı ve açık olmak üzere iki pazar barındıran ve toplam 9 dönüm alan üzerine kurulu Modern Canlı Hayvan Pazarı, 3000 küçükbaş ve 3000 büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin kapasiteye sahip. Ayrıca pazarda, alış veriş yapmaya gelen vatandaşlarımız için bay-bayan wc ler, mescit, çay ocağı da mevcut.

Halkımızın rahat bir şekilde alış verişini gerçekleştirmesi yönünde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve personel özveriyle hizmet veriyor.