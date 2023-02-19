Bayburt Belediyesi yöresel ürünler ve turşu fabrikasının ürünleri Karadeniz bölgesi “HORON” toptan satış mağazası ile distribütörlük anlaşması yaptı.Karadeniz bölgesi bayiliğini “HORON” toptan mağazasına verdi.

Başkan Hükmü Pekmezci Yaptığı Açıklamada : Karadeniz Bölgesinin Büyük Gıda Firmalarında “HORON” toptan satış mağazası İle Bayilik Antlaşmasına Vararak Ürünlerimizin Karadeniz Bölgesinde Bulunan İllerimize Satış Yetkisi Verdik. Horon Toptan Satış Mağazası Sahipi İş İnsanı Arslan Çolak Beyefendinin Fabrikamızın Ürünlerini Karadeniz Bölgesine Tanıtımı ve Satışı Konusunda Şehrimizde Üretim Konusunda Önemli Yer Tutan Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikamızı Tercih Ettiği İçin Teşekkür Ediyor, Hayırlı Kazançlar Diliyorum. Ticari Faaliyetimiz Her İki Tarafta Hayırlı Olsun. Karadeniz Bölgesinde Bulunan Tüm Hemşerilerimizi Ürünlerimizi Tercih Etmeye Davet Ediyorum, dedi.

Başkan Hükmü Pekmezciye, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile Yöresel ürünler ve Turşu Fabrikası satış yetkili personeli Burak Saatci eşlik etti.