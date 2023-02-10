Belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Bayburt’tan deprem bölgesine hareket eden kamyon sayısı 45 oldu.

Daha önce deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere 1 adet itfaiye aracı, 1 iş makinesi, 1 tır, 1 otobüs ve 14 personel gönderen Belediyenin başlattığı kampanyada halk akın akın yardım getirirken toplanan yardımlar özenle kamyonlara yüklenerek dualarla deprem bölgesine uğurlanıyor.