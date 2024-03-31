Bugün, Türkiye genelinde seçim günü yaşanıyor. Katılımın 34 siyasi partiyle gerçekleşeceği seçimde, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Türkiye'nin 86 bin 47 kişiyle en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta saatlerin 07.00'i göstermesiyle birlikte seçmenler oylarını kullanmaya başladılar.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da Mahalli İdareler Genel seçimleri için saat 07.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Bayburt'ta 59 bin 563 seçmen büyük heyecanla oylarını kullanmak için sandık yerlerine giderek, sıraya girdiler.

Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Bayburt genelinde toplam 303 sandıkta 59 bin 563seçmen oy kullanacak.

Bayburt merkez de 47.871 seçmen 231 sandıkta oy verirken ,Aydıntepe ve Demirözü ilçesinde 11 bin 692 seçmen , 71 sandıkta oy kullanacaktır.