Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan genel kurulunda gerçekleştirilen seçimlerde görev değişimi yaşandı.BURSA (İGFA) - Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen 20’nci olağan genel kurula büyük ilgi gördü. 700’e yakın kulüp delegesi, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (BASKF) yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Başkanlık için mevcut başkan Osman Kılıç da dahil olmak üzere 4 aday yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda zaferle ayrılan Yıldırım Kulüpler Birliği Başkanı ve Duaçınar Spor Kulübü Başkanı Çetin Yıldız oldu.

Yıldız, 201 oy alarak koltuğa oturdu. 4’ncü dönemi için seçime giren Osman Kılıç ise 190 oy aldı. Cem Gençoğlu 145 oy alırken, Mustafa Beşen ise 99 oyda kaldı.

Çetin Yıldız’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “ Mehmet Yetim, Seçkin Umur, Fikret Koçarlı, Şafak Yıldırım, Ramazan Kıvrak, Şaban Sönmez, Ali Rıza Serhilal, Ahmet Eren, Raif Kocabaş, İlhami Akdağmadeni, Cumhur Aydın, Mustafa Gencan, Bekir Şahin, Erdal Bayraktar, Sezai Çelik, Tahsin Semiz, Kaan Gürbüz, Tayfun Sertkaya, Osman Akyürek ve Ragıp Akkaya.”

Denetleme Kurulu’nda ise, Saim Dere, Halil İbrahim Yurtseven, İbrahim Üzeç, Cemal Yora ve Metin Öztürkoğlu yer aldı.