Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer Deprem Bölgesinden yapılan algı ve Provokasyonlara isyan etti.

Sosyal Medyadan seslendi.

“Deprem bölgesinde herkes Sorumluluğunun bilinciyle Mücadele ediyor”

Kıymetli Hemşerilerimi, Aziz Dostlarımız...

Depremin başladığı pazartesi gününden itibaren Malatya'da Bayburt ekibimizin başında görev yapmaktayım..

Mesai yoğunluğumuz, görevimizin kutsaliyeti hesabiyle, sorumluluğumuzun bilinciyle mücadele vermekteyiz.

Sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği yaşandığı için sahada bulunmam hasebiyle bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyorum,

Öncelikle Allah Devlete Millete Zeval Vermesin... Bir daha böyle bir afat yaşatmasın...

Sadece Bayburt ekibinden Malatya'ya 35 iş makinesi, 40 personel ile hareket ettik, (asker, polis, sağlıkçı, afat görevlisi, imam, öğretmen umke personeli HARİÇ en az 200 kişi ) buna rağmen Devlet nerede diye algı yapılıyor VALLAHİ BİLLAHİ YALAN SÖYLÜYORLAR, Büyük Türk Devleti Büyük Türk Milleti ile el ele vererek büyük bir mücadele içerisinde...

Malatya halkı bunun bilincinde, farkında o sebepten istisnai durumlar hariç büyük bir problem bulunmamaktadır.

Tabi ki yüz yılın felaketiyle karşı karşıyayız her şey güllük gülistanlık olacak değil, görevli olarak çalışan insanların aileleri enkaz altında kalmış ama onlar bile öz veriyle mücadele veriyor zamanla yarışıyorlar.

Bu necip milletin zor zamanlarda dayanışmasına alışığız, durumu köpürtmeden provokasyona müsaade etmeden, Devletimin yanındayım diyerek klavyeden kabadayılık yapmadan, Hükümeti eleştireceğim diye Devletini lekelemeden akli salim bir şekilde duruş sergilememiz lazım.

Kısacası süreci ilerleyen günlerde beraberce istişaresini yapacağız, karşılıklı eleştireceğiz, karşılıklı kahramanlıkları konuşacağız ama Allah rızası için zor bir dönemden geçiyoruz hassasiyet gösterelim.”

MALATYA EKİBİMİZİN HERKESE SELAMI VAR.

Allah'a emanet olunuz.

Arslan Gürer,Demirözü Belediye Başkanı