Son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Darıca Türkelispor, Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nda bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan ederek Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.KOCAELİ (İGFA) - Ferhat Yılmaz başkanlığında, 4 sezonda 4 şampiyonluk elde ederek mucizevi bir başarı yakalayan turuncu beyazlılar, Darıca’ya büyük bir gurur yaşattı.

Darıca Türkelispor resmen şampiyon. Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nda mücadele eden Darıca ekibi, 9.hafta maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü mücadelede Derincespor A.Ş’yi 2-1 mağlup ederek grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi ve adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. 4 sezon önce 2.Küme’de yer alan Türkelispor, şampiyonluklara ambargo koyarak BAL ligine yükselmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUK KONVOYU

Derincespor A.Ş maçı bitiminde Darıca sınırlarına gelen Türkelispor kafilesini yüzlerce araç konvoyu karşıladı. Darıca sokaklarını turlayarak haklı gururunu Darıca halkıyla kutlayan Darıca Türkelispor takımı, ardından Nenehatun Stadı’nda kutlama yaptı. Davullarla zurnalarla doyasıya bir sevinç yaşayan yönetim, teknik heyet, sporcular ve taraftarlar, unutulmaz bir gece yaşadılar.

BAŞKAN YILMAZ: BU BAŞARI, DARICA’NIN BAŞARISIDIR

Destansı bir başarıya imza atan takımı ile gurur duyduğunu ifade eden Darıca Türkelispor Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, “Bir olduk, beraber olduk ve kazandık. Bu başarı Darıca’nın başarısıdır. Geçen sezon kıyısından döndüğümüz BAL ligi kapısından bu yıl içeri girdik. Bize bu mutluluğu yaşatan takımımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sezon boyunca maddi ve manevi yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamalarımız gelecek hafta oynayacağımız Bağdatspor maçı sonrasında gerçekleşecek. Bu akşamki kutlamalar yalnızca fragmandı” dedi.