Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mete Memiş Bakan Göktaş’ı Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Bayburt’un tarihi ve kültürel açıdan önemi hakkında bilgi verdi.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Memiş’ e teşekkür eden Bakan Göktaş ise Bayburt’ta bulunmaktan dolayı memnun oldukları belirterek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette Bakan Göktaş’a Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Mete Memiş’in Eşi Zeynep Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Ak Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.