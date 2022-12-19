Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt ziyareti kapsamında Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etti.

Şeref Defterini imzalayan Bakan Bilgin'e ziyaretin anısına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından radyo hediye edildi. Başkan Pekmezci, Bayburt türküsü dinlettiği radyo ile ilgili Bakan Bilgin'e "Sıla-i rahim yapmakta fayda var. Olmazsa bu radyo size Bayburt'u hatırlatır diye takdim ediyorum" dedi. Buradan Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'na geçen Bakan Bilgin, fabrikadaki çalışmaları ve üretilen ürünleri inceledi. Bakan Bilgin, turşu suyundan tadarak, istihdama yönelik yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Bakan Bilgin, daha sonra kısa bir zaman sonra açılacak olan Bayburt Belediyesi Kavurma ve Sucuk Fabrikası'nı gezdi. Bakan Bilgin'in Bayburt programı AK Parti, MHP İl Başkanlıkları ziyaretleri, Alo 171 ziyareti ve STK buluşması ile devam edecek.