Bayburt Valiliği önünde davul-zurna eşliğinde oynanan barlar ile karşılanan Bakan Bilgin, Valilik önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Memleketi Bayburt’ta olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, “Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir. Buralar yapılacak yatırımlar, buralara getirilecek hizmetlerdir. En uzaktaki dağ köyünden en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı. Kalanları da tamamlayacağız inşallah” dedi.

Bakan Vedat Bilgin şunları söyledi

“Sevgili hemşerilerim sizlerle buluşmanın sevinciyle doluyum. Gösterdiğiniz alakaya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biliyorsunuz Bayburt Türkiye’nin en küçük ili diye tanımlanıyor ama gönlümüzde Bayburt Türkiye’nin en büyük şehridir.

Bayburt Gümüşhane ayrımımız yok. Biz bu topraklarda aynı kültürle aynı duygularla aynı tarihle, bilinçle, inançla yoğrulmuş insanlarız. Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir. Buralar yapılacak yatırımlar, buralara getirilecek hizmetlerdir.

En uzaktaki dağ köyünden en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı. Kalanları da tamamlayacağız inşallah. Bizim gönlümüzde Bayburt çok büyüktür.

Gönlümüzde, düşüncelerimizde planlarımızda Bayburt’a ve bölgeye yapılacak hizmetlerin hududu yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha büyük hizmetlerin açılışını yapmayı Allah nasip edecek inşallah.

Sayın Valimize, sayın Milletvekilimize, sevgili Belediye Başkanımıza vatandaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Bayburt’un her köşesine devletin eli, imkânı uzanacaktır. Devletimiz büyük bir devlettir. Türkiye’nin her yerine uzandığı gibi Bayburt’a da uzanacaktır.

Bayburt’a daha fazlasını yapmak inşallah bizlere nasip olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bölgeden milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı karşılamanın ardından Bakan Bilgin, Valilik makamına geçti. Bakan Bilgin, Valilik ziyaretinin ardından Bayburt programına Bayburt Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ziyaretleri ile devam edecek.