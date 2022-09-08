Yapımı süren kazı çalışmalarıyla ilgili altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin ilçeye ziyarette bulunan Vali Cüneyt Epcim, Kaymakam Kerem Yenigün, İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Firma yetkilileri muhtarlar ve ilçe halkıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Devam eden çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Altyapı sorunlarının önemli ölçüde çözüme kavuştuğu toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Epcim yaptığı açıklamada;

“Bayburtlu hemşehrimiz, Çalışma Ve Sosyal Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in özel ilgi ve destekleriyle başlatılan Doğalgaz Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.2022 yılı Temmuz ayında başlayan projemizi bitirerek, İnşAllah sene sonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bugün burada muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte ortaya çıkan yol ve altyapı problemlerinin çözümünde önemli adımlar attık. İlçemizin doğalgaza kavuşmasında emeği geçen Başta, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e, Milletvekilimiz Fetani Battal’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, doğalgazın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.