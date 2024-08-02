Aydıntepe düğün salonu bu kez düğün organizasyonu için değil, çocukların sünnet şöleni için hazırlandı. Balonlarla süslenen, palyaçolarla renk katılan etkinlikte çocuklar sünnet öncesi dans edip, oyunlar oynadı. Korkularını, heyecanlarını oyunlar oynayarak yenen çocuklar, keyifli dakikalar geçirdiler. Çocuklarını sünnet ettirecek olan anne ve babaların heyecanlı bekleyişi ise gözlerinden okundu. Bununla birlikte Opr. Dr. Burhan Gencer ve sağlık çalışanları, çocukları gönüllü olarak sünnet ettiler.

Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri toplu sünnet törenini geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Aydıntepe Belediyesi olarak toplu sünnet töreni düzenledik. Şu an salonumuzda 25 civarında sünnet olacak çocuğumuz var. Yakın köylerden, Aydıntepe merkezden ayrım gözetmeksizin herkesi organizasyonumuza davet ettik. Bundan sonra her sene aynı töreni devam ettirmeye çalışacağız. Amacımız bu töreni geleneksel hale getirmek. Doktorumuz Burhan Gencer hocamız gönüllü olarak bize yardımcı oldu sünnetleri doktorumuz para almadan, ücretsiz bir şekilde gönüllü olarak gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarını memleketi Bayburt'ta geçiren yeğenini sünnet ettirmeye gelen Yusuf Yazıcı isimli vatandaş ise Aydıntepe Belediyesine organizasyonundan ötürü teşekkür ederek, "Aydıntepe Belediyesinin düzenlenmiş olduğu toplu sünnet törenine yeğenim için geldik. Ablam, yeğenim normalde İstanbul'da ikamet ediyorlar. Yaz tatili için buraya geliyorlar, böyle bir organizasyon onlar açısından da güzel oldu. Güzel bir etkinlik, daha da gelenler oluyor. Belediyemize organizasyonundan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Program, Başkan Şentürk'ün çocuklara çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.