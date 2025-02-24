Kongrede AK partinin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Bayburtlu Hemşerimiz İşadamı Siyasetçi, Av.Cemal Sarıhan AK Parti 8.olağan Kongresinde Merkez Karar Yönetim Kuruluna seçildi.

Kongrede AK partinin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Av.Cemal Saıhan,AK Parti'yi ve teşkilatı 2028 yılında yapılacak seçimlere taşıyacak olan isimler arasına girdi.

İşadamı Siyasetçi, Av.Cemal Sarıhan ,AK Parti Merkez disiplin kurulu asil üyeliğine seçildi.

Cemal Sarıhan kimdir?

1984 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. İlk ve orta tahsilini İstanbul da tamamladı. Bakırköy Sabri Çalışkan Lisesi’nde lise eğitiminden sonra lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamladı ve serbest avukatlığa başladı. Üniversite yıllarında Bayburt Öğrenci birliği başkanlığı yaptı. Bayburt vakfı başkan vekilliği ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Yüksek lisansına İstanbul üniversitesi Siyaset bilimi alanında devam etmektedir.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Hukuk İşleri komisyonunda görev yaptı ve akabinde 2015 İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

6.olagan kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev yaptı.