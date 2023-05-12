Arpalı Belediyesi Hayvancılığın geliştirilmesine çok önemli bir katkı sunacak olan mera ıslah projesini tamamladı.Otlak vasfını yitirmiş 300 dönümlük alanda Ankajman çalışmaları tamamlandı. 300 dönümlük alanda Çimleme ve Korunga ekimi yapıldı.

Islahı yapılan 300 dönümlük alan Arpalıda hayvancılığın geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacak.Çimleme ve Korunga ekili alan yeni otlak alanı olarak hizmete sunuluyor.

Islahı yapılan alanda Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur incelemede bulundular.

Polattimur,Bu alan otlak vasfını yitirmişti,yaptığımız çalışmalar neticesinde Arpalı’ya yeni otlak alanı kazandırarak hayvancılığın gelişmesini sağlayacağız dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Arpalı Belediyesi Sosyal tesislerine yapılan ve yapımı tamamlanan çok önemli bir tesis ve çevrenin en prestijli projesi Çoruh üzerine inşa edilen Cam köprü, Cafe Resteurant’ı incelediler.