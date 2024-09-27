Adalet Partisi’nden seçimi kazanan ve üç dönem üst üste belediye başkanlığını sürdüren Arif Polattimur, köy statüsünden beldeliğe geçiş aşamasında ilçeyi birçok yenilikle buluşturdu. Su, kanalizasyon gibi belediyeciliğin olmazsa olmazı hizmetleri ilçeye taşıyan Polattimur, halkın da çok sevdiği bir isim olarak hafızalara kazındı.

1972 yılında kurulan Arpalı Belediyesi için ilk seçimler 1973 yılında yapılan mahalli idareler seçimi oldu. Arif Polattimur Adalet Partisi'nden seçimi kazandı, 4 yıllık görev süresinin ardından 1977 yılında partisinden ve belde halkından güven tazeleyerek yeniden seçildi. 1980 İhtilali'nde tüm belediye başkanları gibi görevden alındı. İhtilalin ardından yapılan ilk mahalli idareler seçimini yeniden kazanarak 1989 yılına kadar başkanlık görevini sürdürdü. İlçe halkının çok sevdiği ve desteklediği Arif Polattimur 1989 yılında yapılan seçimleri ise Bağımsız Belediye Başkanı adayı olarak kazanarak 1994 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 52 yıllık belde belediye tarihinin 18 yılında belediye başkanlığı görevinde bulunan Arif Polattimur, belde tarihinde en çok başkanlık görevinde bulunan isim oldu.

2019-2024 yılları arasında AK Parti’den Arpalı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Abdurrahman Polattimur’un da babası olan Arif Polattimur, yaklaşık 1 hafta önce Erzurum’a sevk edilmişti. Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Polattimur, bugün ikindi namazına müteakip Arpalı Merkez Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhuma Allah’tan rahmet, Polattimur ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileriz.