Altay tankı ilk prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi.

Kazandığı tecrübeler ile birlikte "Yeni Altay" adını aldı

Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı.

TSK’nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank “Yeni Altay” adıyla yeniden tanımlandı.