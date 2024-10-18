2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayağı, Trabzon Offroad Spor Kulübü (TROFF) tarafından Trabzon Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX, Petlas, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi katkıları ile 18-20 Ekim tarihlerinde Akçaabat’ta gerçekleşecek.TRABZON (İGFA) - 23 araç, toplam 46 sporcunun katılacağı organizasyon, 18 Ekim Cuma günü saat 11:30’da Akçaabat Belediyesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 19 Ekim Cumartesi Saat 10.00’dan itibaren Acısu Balıklı Yaylasındaki mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, Pazar günü saat 10.30'dan Yaylacık sahilinde oluşturulan seyirci etabını 3 kez geçecek ve saat 16.30’daki ödül töreni ile yarışı tamamlayacaklar.
Akçaabat'ta offroad şöleni
2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 5 ayağı, Trabzon Offroad Spor Kulübü (TROFF) tarafından Trabzon Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX, Petlas, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi katkıları ile 18-20 Ekim tarihlerinde Akçaabat’ta gerçekleşecek
Trend Haberler
Başkan Aydın Dünya Kız Çocukları Günü’nü pasta keserek kutladı
AK Parti Bayburt'taki ilçe kongrelerini sonuçlandırdı.
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
Bursalı genç gazeteci Ünal Özbay hayatını kaybetti
Bayburt SGK İl Müdürü Uyardı!,Sigortasız çalışmayın
Harran Ovası’nda ikinci rejeneratif pamuk hasadı