24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle; Şehit olan Ayşenur Alkan, Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın öğretmenler için Bayburt Ortaokulu önünde öğrencilere, öğretmenlere ve vatandaşa lokma ikramında bulundu.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamada ise şunlara değinildi; “Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Onlar bu milletin geleceği için bu kutsal görevi yürüten değerlerimizdi. Anılarını yaşatacağız ve onları unutmayacağız” denildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı