24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle; Şehit olan Ayşenur Alkan, Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın öğretmenler için Bayburt Ortaokulu önünde öğrencilere, öğretmenlere ve vatandaşa lokma ikramında bulundu.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamada ise şunlara değinildi; “Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Onlar bu milletin geleceği için bu kutsal görevi yürüten değerlerimizdi. Anılarını yaşatacağız ve onları unutmayacağız” denildi.