TASC’ın öncülüğünde ABD’nin başkentinde düzenlenen protesto gösterisinde, yüzlerce Türk vatandaşı 1915 olaylarının “soykırım” olarak nitelendirilmesine karşı ses yükseltti. Etkinlikte ASALA terörünün şehit ettiği diplomatlar anıldı, milli marş yankılandı.Özlem Özgüt Yörekli / ABDPost.com

ABD (İGFA) - ABD’nin en büyük Türk oluşumlarından Turkish-American National Steering Committee (TASC) tarafından organize edilen protesto gösterisi, 24 Nisan’da Washington DC’de gerçekleşti.

New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Massachusetts ve çevre eyaletlerden gelen çok sayıda Türk vatandaşı, 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımı” iddialarına karşı tepkilerini ay yıldızlı bayraklar eşliğinde dile getirdi.

Etkinlikte, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatlar da unutulmadı.

Anma köşesinde çimenler üzerine yerleştirilen siyah beyaz portrelerle, dünyanın dört bir yanında ASALA tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren Türk görevlilerin isimleri ve fotoğrafları sergilendi.

ABDPost.Com'un haberine göre yürüyüş boyunca mehter marşları, Karadeniz ezgileri ve çeşitli vatansever şarkılarla coşkulu bir atmosfer oluşturuldu.

Ay yıldızlı bayrakların büyük coşkuyla dalgalandığı organizasyonda katılımcılar milli birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Gösteri sırasında, aynı bölgede toplanan Ermeni gruplarla zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Karşılıklı atışmalara rağmen herhangi bir ciddi olay yaşanmadı.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla güvenlik önlemlerinin bu yıl daha sınırlı olduğu gözlemlendi.

Organizasyonun ardından TASC'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğe katılanlara teşekkür edildi.