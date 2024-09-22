6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu...Devamı için tıklayınız
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