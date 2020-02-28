 ﻿

Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı

Reuters, Türkiye'nin Suriyeliler için sınır kapılarını açtığını duyurdu.

Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
28 Şubat 2020 Cuma 18:03

Türkiye, Suriye'de Esad rejiminin durdurulması için Avrupa'ya yaptığı çağrıların ardından harekete geçti.

İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırının ardındna Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınırı kapıları açıldı.

MÜLTECİLERİ TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ

Türkiye'nin mülteci politikasının aynı olduğunu ama ortada bir durum olduğunu dile getiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.