Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı

Reuters, Türkiye'nin Suriyeliler için sınır kapılarını açtığını duyurdu.

Türkiye, Suriye'de Esad rejiminin durdurulması için Avrupa'ya yaptığı çağrıların ardından harekete geçti.

İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırının ardındna Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınırı kapıları açıldı.

MÜLTECİLERİ TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ

Türkiye'nin mülteci politikasının aynı olduğunu ama ortada bir durum olduğunu dile getiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.