“Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik”

BAYBURTGÜNDEM- Ekvator Ginesi’nde gerçekleştirilen 2. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’ya her bakımdan çok önem verdiğine işaret ederek, “Afrika halklarını her zaman gönüldaşlarımız ve kader arkadaşlarımız olarak gördük. İnsanlığın ortak birikimine eşsiz katkılar sağlamış olan Türkiye, Afrika kıtasına her zaman hürmet nazarıyla bakmıştır” dedi. Kapanış oturumunda da bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü zirvenin 2019’da İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirtti.