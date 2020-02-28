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Türk askeri gece boyunca rejim unsurlarını vurdu

Rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anını İHA'lar kaydetti.

Türk askeri gece boyunca rejim unsurlarını vurdu
28 Şubat 2020 Cuma 18:01

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

CEPHANELİKLER VURULDU

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

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