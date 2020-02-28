Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama

33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya yaptığı açıklamada " Hava saldırısında uçaklarımız görev almadı" dedi.
İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik alçak bir saldırı düzenlendi.
Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü.
RUSYA: SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ GÖREV ALMADI
Rusya açıklamasında "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı." dedi.
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