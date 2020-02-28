Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya, Suriye'ye gönderdiği savaş gemilerini İstanbul Boğazı'ndan geçirdi.

Türkiye ve dünya ülkelerinin tepkilerine karşın Rusya, Suriye’deki Esed rejimine desteğini sürdürüyor.

İdlib’de dün Türkiye askerlerini hedef alan saldırının ardından Rusya’nın Karadeniz Filosu’na bağlı olan ve Kalibr adı verilen seyir füzelerini taşıyan iki fırkateynin Suriye’ye gitmek için yolda...

Sivastopol'daki Rus deniz üssünden yola çıkan gemilerin isimlerinin Amiral Grigorovich ve Amiral Makarov olduğu ifade edildi.

Filoya ait iki firkateynin Karadeniz’den Akdeniz yönüne giden gemiler İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş gerçekleştirdi.

MONTRÖ İÇİN RESMİ SAVAŞ İLANI GEREKİYOR

Montrö anlaşmasına göre Türkiye resmi olarak savaş ilanı olmadığı sürece Karadeniz’e sınırı olan ülkelerin savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişini engelleyemiyor.