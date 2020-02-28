İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısında 33 askerimizin şehit düştüğü açıklandı.

İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik alçak bir saldırı düzenlendi.

Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü.

Acı haberi Hatay Valisi Rahmi Doğan verdi.

Vali Doğan'ın açıklaması şu şekilde,

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."