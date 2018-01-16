Erdoğan'dan NATO’ya "sınır" çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminde olan Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlaması muhtemel Afrin operasyonu hakkında kritik mesajlar verdi. Öte yandan Erdoğan, NATO'nun ikiyüzlü tavırlarına sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca toplantı ardından gazetecilere konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından ayrıntılar....

ERDOĞAN'DAN NATO'YA FLAŞ ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada özellikle NATO'ya da bir serzenişim var: Ey NATO Siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla mükellefsiniz. Ve siz şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

AFRİN OPERASYONU MESAJI: SURİYE'DE TERÖR YUVALARINI BİRER BİRER DAĞITACAĞIZ!

Erdoğan, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir." şeklinde konuştu.