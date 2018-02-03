Afrine yeni sevkiyat tanklar içeri girdi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı için sınıra sevkiyatlar devam ediyor. Obüs ve tanklar, terör örgütlerinin ellerinden kurtarılan bölgelere ilerlerken, arkaları yeni sevkiyatlar ile dolduruluyor.
ASKERİ KONVOY SURİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giriş yaptı.
Buradan Afrin’e bağlı Darmık ve Burseya Dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi.
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