FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
0
Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!
Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!
0
Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı
0
Dolar ve altından yeni rekor!
Dolar ve altından yeni rekor!
0
banner520

Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık’ta Antalya’da belediye başkanlarıyla kampa girecek. Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.

Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!
17 Aralık 2021 Cuma 12:18

Son olarak 5 Ekim 2019’da Kızılcahamam’da yapılan istişare toplantısının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle iki buçuk senedir toplantı yapılamıyordu. 

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30’uncu İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 22-24 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

BAKANLARDAN SUNUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık’ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER DE MASADA

Ekonomide önümüzdeki altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi. Kampta ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, tecrübelerini belediye başkanlarına anlatacak.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.