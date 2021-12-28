TL mevduatları, 38 milyar lira arttı

Vatandaşların dolar ve eurolarını bozarak Türk Lirası'na geçtiğini söyleyen Bakan Nebati, Türk Lirası mevduatların 38 milyar lira arttığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber ve A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati, son 3 aylık dönemde psikolojik bir harp olduğunu aktardı.

Ufak tasarrufları olanların ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize edildiğini söyleyen Bakan Nebati, geçtiğimiz pazartesi bu harbin bittiğini aktardı.

Nebati, dövizdeki yükselmelere dayalı geliştirilen yeni ekonomi sistemi sonrasında, olumlu geri dönüş alındığını anlattı.

"TÜRK LİRASI'NA OLAN GÜVEN TESİS EDİLMİŞTİR

Dövizdeki dalgalanmaların bittiğini sadece hafif salınım olduğunu dile getiren Nebati, dövizin rayına oturacağını söyledi.

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yeni mevduat türünden 23,8 milyar lira faydalanıldığına yönelik açıklamalarını anımsatarak, "Şimdi, Türk Lirası

mevduatlar 38 milyar lira arttı. Vatandaş dolarını, eurosunu bozduruyor Türk Lirası'na geçiyor. Türk Lirası'na olan güven tesis edilmiştir. Katılım bankalarımızda bugün girdi gayet iyiydi, rakamlar 1,5 milyar lira oldu." diye konuştu.

Maliyenin sabit gelirlilerin maaşlarına yönelik yapılacak çalışmalara kesinlikle engel olmayacağını vurgulayan Nebati, bunu yaparken de maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizlik yapmayacaklarını aktardı.

"20 ARALIK, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GÜNLERİNDEN BİRİSİ"

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli'nin önerilerini kamuoyuna ifade etmeye başladığı andan itibaren bazılarının büyük şok yaşadığını dile getirerek, "Bireylerin adeta dolarını eurosunu bozdurmak için internet sitelerini dondurduğu, çökerttiği bir güne dönüştü 20 Aralık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu modele ilişkin tedbirleri sunduğu gün tarihi bir gündür. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır." diye konuştu.

20 Aralık'ın ekonomi ve siyasi literatürüne de girdiğini vurgulayan Nebati, söz konusu gecenin aynı zamanda 3 ay boyunca ülke ekonomisini ciddi şekilde kilitleyenlerin bir kez daha hayal kırıklığına uğradıkları önemli bir gece olduğunu söyledi.