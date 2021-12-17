Dolar ve altından yeni rekor!

Merkez Bankası seri faiz indirimlerine devam ederken dövizdeki yükseliş de sürüyor. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar 16,23'le, altının gram fiyatı ise 942 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası dün piyasa beklentisi doğrultusunda faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Seri faiz indirimleri sonrası TL'de hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kur neredeyse her gün yeni bir rekor kırıyor. DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR Haftanın son gününe de yükselişle başlayan dolar 16,23'le, altının gram fiyatı ise 942 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. PİYASADA SON DURUM Saat 11.20 itibarıyla dolar 16,10'dan, euro 18,24'ten, altının gram fiyatı ise 937 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.537 lira, cumhuriyet 6.263 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.809 dolar seviyesinde bulunuyor. TL SON 4 AYDA RESMEN ÇÖKTÜ Merkez Bankası son 4 ayda faizi 500 baz puan indirirken, TL sert bir değer kaybı yaşadı. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan TL, bugün 16 lirayı da aştı. Dolar, seri faiz indirimleri sonrası TL karşısında yaklaşık 7 TL'den fazla değer kaybetti.