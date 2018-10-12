Vali Ali Hamza Pehlivan Bayırtepe Köyü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bayırtepe Köyü Camii’nde kılınan Cuma Namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi. Vali Pehlivan, köy içerisinde yürütülen düzenleme çalışmaları hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, ziyaret ve incelemelerinin ardından bölgede bulunan Recep Ali Yaya’ya ait hayvancılık işletmesine geçti. Burada, Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla işletmesinde yetiştirdiği “Paşa ve “Efe” isimli iki büyükbaş hayvanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ya bağışlayan Yaya’yı ziyaret eden Vali Pehlivan, gösterdiği duyarlılık ve örnek tavrından ötürü tebrik etti ve teşekkürlerini iletti.

Çiftlikte yaptığı incelemeler sırasında kendisine hediye edilen yavru kuzuyu bakımı için işletmeye geri bağışlayan Vali Pehlivan, Recep Ali Yaya’ya işletmekte olduğu büyük ve küçükbaş hayvancılık tesisinde başarılı, bereketli ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile Defterdar Yüksel Ertekin eşlik etti.