Tarımda Yatırım İçin Altın Fırsat…

AK Parti İl Başkanı Hakan KOBAL; 32 İlde uygulanacak olan damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesine Bayburt’un dâhil edilmesi çok önemli bir fırsat.

Tarımda Yatırım İçin Altın Fırsat…
banner330
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca daha önce 32 İl’de uygulanacağı açıklanan damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesine Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın talimatları ile Bayburt’un da dâhil edildiğini belirten İl Başkanı Hakan KOBAL; “Sayın Bakanımız her alanında olduğu gibi tarım alanında da Bayburt’a büyük projeler kazandırmaktadır. Son olarak damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesi kapsamında yer alan 32 il arasına bizzat Sayın Maliye Bakanımız Naci AĞBAL’ın talimatları ile Bayburt’ta eklenmiştir.

Proje kapsamında Bayburt’ta kurulacak 500 başlık damızlık düve yetiştiriciliği işletmelerinin yapacağı inşaat yatırımına % 50, damızlık dişi buzağı alımına % 50, makine ekipman alımına % 50 oranlarında hibe desteği sağlanmaktadır. Özellikle hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyenler için bu proje ve destekler çok önemli bir fırsattır.
İlimizi her ziyaretinde köy ve çiftçi ziyaretleri yapan Sayın Bakanımızın tarım sektörüne ve çiftçilerimizin emeğine verdiği değer bizi her zaman mutlu etmektedir. Türkiye’nin İlk tarım hayvancılık yerleşkesinin yapılacağı Bayburt, aynı zamanda cazibe merkezleri teşvik programı kapsamında mera hayvancılığının destekleneceği iller arasına dâhil edilmiştir. Son olarak 2018 yılına kadar devam edecek olan damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesine Bayburt’un dâhil edilmesi, Bayburt’ta hayvancılık yatırımları için çok önemli bir fırsat dönemi başlatmıştır. Bu proje ve desteklerin Bayburt’a kazandırılmasından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.
 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
ŞEHİDİMİZİ BİNLERLE İSTANBULDAN UĞURLADIK
Sonraki Haber
15 TEMMUZ İMAM HATİP’TEN EMNİYETE ZİYARET…
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.