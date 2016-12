Tarımda Yatırım İçin Altın Fırsat…

AK Parti İl Başkanı Hakan KOBAL; 32 İlde uygulanacak olan damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesine Bayburt’un dâhil edilmesi çok önemli bir fırsat.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca daha önce 32 İl’de uygulanacağı açıklanan damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesine Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın talimatları ile Bayburt’un da dâhil edildiğini belirten İl Başkanı Hakan KOBAL; “Sayın Bakanımız her alanında olduğu gibi tarım alanında da Bayburt’a büyük projeler kazandırmaktadır. Son olarak damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesi kapsamında yer alan 32 il arasına bizzat Sayın Maliye Bakanımız Naci AĞBAL’ın talimatları ile Bayburt’ta eklenmiştir.Proje kapsamında Bayburt’ta kurulacak 500 başlık damızlık düve yetiştiriciliği işletmelerinin yapacağı inşaat yatırımına % 50, damızlık dişi buzağı alımına % 50, makine ekipman alımına % 50 oranlarında hibe desteği sağlanmaktadır. Özellikle hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyenler için bu proje ve destekler çok önemli bir fırsattır.İlimizi her ziyaretinde köy ve çiftçi ziyaretleri yapan Sayın Bakanımızın tarım sektörüne ve çiftçilerimizin emeğine verdiği değer bizi her zaman mutlu etmektedir. Türkiye’nin İlk tarım hayvancılık yerleşkesinin yapılacağı Bayburt, aynı zamanda cazibe merkezleri teşvik programı kapsamında mera hayvancılığının destekleneceği iller arasına dâhil edilmiştir. Son olarak 2018 yılına kadar devam edecek olan damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesine Bayburt’un dâhil edilmesi, Bayb urt’ta hayvancılık yatırımları için çok önemli bir fırsat dönemi başlatmıştır. Bu proje ve desteklerin Bayburt’a kazandırılmasından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.